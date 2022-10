Elon Musk : एलन मस्क का एलान, बंद खाते कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल की समीक्षा के बाद ही दोबारा बहाल होंगे

ट्विटर के साथ हुई डील के बाद एलन मस्क ने एक और एलान किया है। उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा है कि जल्द ही ट्विटर में एक कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल का गठन किया जाएगा। यह काउंसिल कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े फैसले लेगी। इस काउंसिल की समीक्षा के बाद ही बंद हो चुके खातों को दोबारा बहाल करने पर फैसला लिया जाएगा।

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.



No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes.