मस्क का बड़ा तोहफा: अमेरिकी बच्चों को देंगे स्पेसएक्स के शेयर, ट्रंप ने जताया आभार; क्या है ट्रंप अकाउंट्स?

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ट्रंप ने लिखा, 'हमारे महान मित्र एलन मस्क को बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ट्रंप अकाउंट्स के माध्यम से लाखों अमेरिकी बच्चों को स्पेसएक्स के शेयर देकर अविश्वसनीय उदारता दिखाई। यही वह उद्देश्य था जब हमने ट्रंप अकाउंट्स की स्थापना की थी। निजी क्षेत्र, एलन और कई अन्य लोगों को एक साथ लाकर हमारे बच्चों में निवेश करना, जो हमारी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं और हर अमेरिकी बच्चे को अमेरिकी सपने का एक हिस्सा देना। धन्यवाद एलन।'यह बयान मस्क द्वारा एक्स पर की गई घोषणा के बाद आया है, जिसमें स्पेसएक्स के सीईओ ने कहा कि वह अगले साल संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक बच्चे को स्पेसएक्स स्टॉक का एक शेयर देने की योजना बना रहे हैं और इसे इस तरह के 'कई उपहारों में से पहला' बताया है। उन्होंने लिखा, 'अगले साल, मैं अमेरिका के हर बच्चे को अपने स्पेसएक्स शेयरों में से एक शेयर दूंगा। यह कई शेयरों की शुरुआत होगी।'बता दें कि ट्रंप अकाउंट्स कार्यक्रम परिवारों, सरकारी कार्यक्रमों और निजी क्षेत्र के दानदाताओं को पात्र बच्चों के खातों में सीधे धन और इक्विटी का योगदान करने की अनुमति देता है, जिसका उद्देश्य उन्हें प्रारंभिक वित्तीय आधार और अमेरिकी उद्यम में हिस्सेदारी प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के ढांचे के तहत, पात्र खातों में जमा की गई संपत्ति लाभार्थियों के वयस्क होने तक निवेशित रहती है, जिससे समय के साथ धन में संभावित वृद्धि हो सकती है। इस महीने की शुरुआत में, व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की स्वचालित नामांकन प्रक्रिया से लाखों ट्रंप खाते बनाए गए हैं और यह भी कहा कि वैध सामाजिक सुरक्षा संख्या वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक अमेरिकी बच्चे के नाम पर अब एक ट्रंप खाता है।चार जुलाई को खुलने के बाद से ट्रंप खातों में 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 427.5 अरब भारतीय रुपये) से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने बताया कि यह पहल मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के परिवारों को लक्षित करती है, जिसमें लगभग 80 प्रतिशत खाते उन परिवारों के हैं जिनकी वार्षिक आय दो लाख अमेरिकी डॉलर से कम है।