ऑस्ट्रेलिया: सांसद हेलेन हेन्स को कार्यालय के बाहर कार से मारी टक्कर, चाकू भी बरामद; पुलिस ने क्या बताया?

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ऑस्ट्रेलिया की एक स्वतंत्र सांसद कार हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। पुलिस ने सोमवार को बताया कि एक कार ने सांसद को जोरदार टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस को शक है कि यह टक्कर जानबूझकर किया गया है। हादसे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के बयान के अनुसार, विक्टोरिया राज्य के वांगराटा शहर में अपने चुनावी क्षेत्र के कार्यालय के बाहर, 65 वर्षीय हेलेन हेन्स को एक टोयोटा लैंड क्रूजर एसयूवी ने टक्कर मार दी।