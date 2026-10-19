फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   us treasury secretary scott-bessent on secondary tariff india china russia energy

'यूरोप ने नहीं दिया साथ': भारत-चीन पर टैरिफ लगाने पर अमेरिका ने क्यों कहा ऐसा, रूसी ऊर्जा खरीद पर क्या बोला?

Mon, 19 Oct 2026 02:30 PM IST
अमन मौर्या आईएएनएस, वाशिंगटन, अमेरिका
आईएएनएस, वाशिंगटन, अमेरिका Published by: अमन मौर्या Updated Mon, 19 Oct 2026 02:30 PM IST
सार

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने खुलासा किया है कि अमेरिका ने रूस से ऊर्जा खरीदने पर भारत और चीन पर सेकेंडरी टैरिफ के लिए यूरोपीय देशों से समर्थन मांगा था, जिसे यूरोप ने ठुकरा दिया।

विज्ञापन
us treasury secretary scott-bessent on secondary tariff india china russia energy
स्कॉट बेसेंट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भारत पर टैरिफ मामले में बड़ा खुलासा किया है। बेसेंट ने रविवार को बताया कि अमेरिका ने रूस से ऊर्जा खरीदने के मामले में भारत और चीन पर 'सेकेंडरी टैरिफ' लगाने के लिए यूरोपीय देशों से समर्थन मांगा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालांकि बेसेंट ने मॉस्को के साथ व्यापार करने वाले देशों पर नए प्रतिबंधों को लागू करने से रोकने के वाशिंगटन के फैसले का बचाव किया। वहीं अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने कहा कि भारत और चीन ऐसे दो मुख्य देश हैं, जिन पर नए प्रतिबंध कानून के तहत जुर्माना लग सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास बाद में इन प्रतिबंधों को लागू करने का अधिकार सुरक्षित है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: अमेरिका: ईरान पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से डोनाल्ड ट्रंप का इनकार, रूस-चीन को लेकर क्या बोले राष्ट्रपति?
विज्ञापन


एनबीसी के 'मीट द प्रेस' कार्यक्रम में बेसेंट ने बताया कि यूरोपीय देश रूस से बड़ी मात्रा में ऊर्जा खरीदते रहे हैं और भारत-चीन के खिलाफ वाशिंगटन की प्रस्तावित कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया। बेसेंट ने कहा, 'हमने कुछ महीने पहले अपने यूरोपीय सहयोगियों से कहा था कि वे चीन और भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने में हमारा साथ दें। उन्होंने मना कर दिया।' उन्होंने सवाल किया, 'तो फिर अमेरिका ही यह बोझ क्यों उठाए?'
विज्ञापन
विज्ञापन


यूरोप पर क्या आरोप लगाया?
बेसेंट ने यूरोपीय सरकारों पर आरोप लगाया कि वे ऊर्जा खरीद के जरिए रूस को लगातार आर्थिक मदद (फंडिंग) दे रही हैं। उन्होंने 'यमल' फैसिलिटी से होने वाले शिपमेंट का हवाला दिया और कहा कि साल के पहले छह महीनों में वहां से 140 कार्गो भेजे गए, जिनमें से 136 यूरोपीय देशों में गए। उन्होंने बताया कि आठ अरब डॉलर से अधिक मूल्य के ये शिपमेंट बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देशों में भेजे गए। ट्रेजरी सेक्रेटरी ने तर्क दिया कि अगर सहयोगी देश कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, तो प्रशासन को अपनी प्रतिबंध रणनीति पर फिर से विचार करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत स्थिति की समीक्षा के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस की प्रमुख ऊर्जा कंपनियों पर पहले से लागू प्रतिबंध अभी भी बरकरार हैं। बेसेंट ने स्पष्ट किया कि कोई भी प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। उन्होंने नए दंड को रोकने के फैसले को, रूसी डीजल निर्यात पर पाबंदियों में ढील देने के फैसले से अलग बताया।


रूस पर क्या बोले ऊर्जा सचिव?
सीएनएन के 'स्टेट ऑफ द यूनियन' कार्यक्रम में बोलते हुए, राइट ने रूस को सीधे तौर पर निशाना बनाने वाले प्रतिबंधों और मॉस्को के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों के खिलाफ लगाए जाने वाले दंडों के बीच का अंतर स्पष्ट किया। राइट ने कहा कि लिंडसे ग्राहम एक्ट रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बारे में नहीं है। यह उन देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बारे में है जो रूस के साथ व्यापार करते हैं। उन्होंने आगे कहा, 'इनमें से दो देश काफी अहम हैं- चीन और भारत।' राइट ने बताया कि वाशिंगटन, बीजिंग के साथ यूक्रेन संघर्ष और दीर्घकालिक व्यापार संबंधों पर चर्चा कर रहा है। राइट ने कहा कि उन्होंने लिंडसे ग्राहम प्रतिबंधों को खत्म नहीं किया है। उन्होंने फिलहाल बस इनके लागू होने की प्रक्रिया को रोक दिया है। ऊर्जा सचिव ने डीजल से जुड़े इस कदम का बचाव करते हुए तर्क दिया कि रूस को तभी फायदा हो सकता है, जब वह अपने सैन्य अभियानों को इतना कम कर दे कि निर्यात के लिए अतिरिक्त ईंधन उपलब्ध हो सके।

ये भी पढ़ें: मणिपुर को फिर हिंसा की आग में झोंकने की साजिश?: थौबल में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, गोलीबारी में एक की मौत

उन्होंने कहा कि रूसी कच्चे तेल पर पहले से लगे प्रतिबंध बरकरार हैं और डीजल से जुड़ा यह कदम संघर्ष को खत्म करने की दिशा में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। बेसेंट ने प्रशासन के व्यापक प्रतिबंधों के रिकॉर्ड का बचाव किया। उन्होंने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि वाशिंगटन यूक्रेन का साथ छोड़ रहा है; उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि यूक्रेन को लगातार खुफिया जानकारी दी जा रही है और नाटो सहयोगियों के जरिए अमेरिकी हथियार भी पहुंचाए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed