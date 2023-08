Elon Musk: मेटा के सभी प्लेटफॉर्म्स को अकेले टक्कर देगा X! मस्क का एलान- कर सकेंगे वीडियो और ऑडियो कॉल

अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने पिछले साल जब से ट्विटर पर अपना कब्जा जमाया है, तब से वह न जाने कितने बदलाव कर चुकेंगे। पहले सोशल मीडिया प्लटेफॉर्म का नाम ही बदल दिया। उन्होंने इसका नाम ट्विटर से बदलकर एक्स रख दिया है। वहीं अब वह मेटा के सभी प्लेटफॉर्म्स को अकेले टक्कर देने के लिए तैयार हैं। इस क्रम में, उन्होंने एक बड़ा एलान किया है।

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique.