{"_id":"6abb34955dace0f87601d1d1","slug":"election-commission-row-should-end-need-strengthen-autonomy-of-constitutional-institutions-best-for-democracy-2026-09-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब इस विवाद का अंत हो: सांविधानिक संस्थानों की स्वायत्तता को और मजबूत बनाने की जरूरत, यही लोकतंत्र के लिए शुभ","category":{"title":"Opinion","title_hn":"विचार","slug":"opinion"}}
अब इस विवाद का अंत हो: सांविधानिक संस्थानों की स्वायत्तता को और मजबूत बनाने की जरूरत, यही लोकतंत्र के लिए शुभ
विराग गुप्ता
Updated Tue, 29 Sep 2026 09:17 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 09:17 AM IST
विज्ञापन
निरंतर एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें
सार
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ रजिस्टर्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ सब्सक्राइब्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
फ्री ई-पेपर
सभी विशेष आलेख
सीमित विज्ञापन