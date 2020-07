इंडोनेशिया में मंगलवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंपीय केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र 103 किलोमीटर दक्षिणपूर्व सेमरांग में था। जानकारी मिलने तक जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

Earthquake of magnitude 6.3 on the Richter scale strikes 142 km North of Semarang in Indonesia: European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC)