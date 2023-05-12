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Earthquake: कैलिफोर्निया में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.5 दर्ज हुई तीव्रता

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कैलिफोर्निया Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 12 May 2023 06:31 AM IST
earthquake of magnitude 5.5 occurred 4 km southwest of East Shore in California
भूकंप। - फोटो : प्रतीकात्मक
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अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की पुष्टि नहीं की है। भूकंप की गहराई 1.5 किलोमीटर थी।



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