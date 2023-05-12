Earthquake: कैलिफोर्निया में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.5 दर्ज हुई तीव्रता

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अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की पुष्टि नहीं की है। भूकंप की गहराई 1.5 किलोमीटर थी।
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