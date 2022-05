{"_id":"628c2aa295d197708376af6f","slug":"earthquake-in-china-magnitude-4-3-earthquake-in-qinghai-depth-72-km-location-687km-n-of-pangin-arunachal-pradesh-national-center-for-seismology","type":"story","status":"publish","title_hn":"Earthquake In China : चीन के किंघई में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.3 रही तीव्रता","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एएनआई, बीजिंग। Published by: योगेश साहू Updated Tue, 24 May 2022 06:17 AM IST