अमेरिकी अटॉर्नी जनरल विलियम बर्र क्रिसमस से ठीक पहले छोड़ देंगे पद: डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल विलियम बर्र क्रिसमस डे यानी 25 दिसंबर से ठीक पहले अपना पद छोड़ देंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। बता दें कि अटॉर्नी जनरल विलियम बर्र ने मतदान में पर्याप्त धोखाधड़ी की संभावना के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि इस प्रक्रिया पर भरोसा करने वाले राज्यों के अनुसार, इस तरह की गतिविधि के बहुत कम सबूत हैं।

US Attorney General Bill Barr will be leaving his job just before Christmas, tweets President Donald Trump