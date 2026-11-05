मध्यावधि चुनाव नतीजे: ईरान युद्ध की कीमत चुकाएंगे रक्षा मंत्री हेगसेथ? ट्रंप ले सकते हैं सख्त फैसले

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रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने फोन पर अपने करीबी सलाहाकरों से बातचीत में यह मुद्दा उठाया है। हालांकि, हेगसेथ को पद से हटाने को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कैबिनेट में संभावित बदलाव के अलावा, व्हाइट हाउस के अधिकारियों का मानना है कि चुनावी नतीजों के बाद सेना के शीर्ष अधिकारियों पर भी दबाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन को भी ईरान युद्ध के संबंध में उनकी सलाहकारी भूमिका को लेकर संसद और जनता के कड़े सवालों का सामना करना पड़ सकता है।ईरान युद्ध को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ही कलह की स्थिति है। मध्यावधि चुनाव के नतीजों में पार्टी की हार के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ईरान युद्ध को हार का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, 'हमारी हार की वजह युद्ध है।'पेंटागन में संभावित बदलाव की अटकलों के बीच पीट हेगसेथ की जगह लेने वाले नामों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसैंटिस इस पद के संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं। माना जा रहा है कि डीसैंटिस का नाम सीनेट से मंजूरी हासिल कर सकता है। वह पांच जनवरी को अपना गवर्नर पद छोड़ने वाले हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल के खत्म होने के बाद रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इन अटकलों के बीच ट्रंप ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए हेगसेथ को हटाने से इनकार किया।जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या हेगसेथ टेनेसी की खाली सीनेट सीट भरने के लिए सीनेट में जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि अगर वह ऐसा करते हैं तो वह काफी लोकप्रिय होंगे।' हालांकि, उन्होंने यह भी साफ नहीं किया कि क्या वे हेगसेथ को पद से हटाने वाले हैं या नहीं। वहीं व्हाइट हाउस ने भी रक्षा मंत्री के पद पर किसी तरह के खतरे की अटकलों को खारिज किया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने आधिकारिक बयान में कहा कि राष्ट्रपति को 'मंत्री हेगसेथ पर पूरा भरोसा है।' केली ने ईरान और वेनेजुएला में प्रशासन की सैन्य कार्रवाइयों का भी बचाव किया। साथ ही उन्होंने पिछले प्रशासन की ओर से शुरू की गई विविधता और समानता से जुड़ी पहलों को खत्म करने के हेगसेथ के प्रयासों की सराहना की।मध्यावधि चुनाव में नुकसान से पहले भी विपक्षी सांसद हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग कर चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी को कांग्रेस के दोनों सदनों में मजबूत बहुमत मिलने के बाद हेगसेथ पर संसदीय दबाव बढ़ने और उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू होने की संभावना भी बढ़ गई है।