कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने मांगी भारत से कोरोना वैक्सीन, जानिए अब तक किन देशों ने लगाई मदद की गुहार

भारत में निर्मित दो कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने के बाद 16 जनवरी को देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। वहीं कई देशों ने भारत से कोविड वैक्सीन भेजने की मांग की है। वहीं अब कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने भारत से कोरोना वैक्सीन भेजने की अपील की है। कंबोडिया की मीडिया रिपोर्ट से यह जानकारी मिली।

Prime Minister Hun Sen is seeking assistance from India for the provision of #COVID19 vaccines as the country has produced its own vaccine which is scheduled to be rolled out to more than 300 million Indians this year: Cambodian media