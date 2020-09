कोविड-19: डब्ल्यूएचओ से नाराज ट्रंप प्रशासन का फैसला, नहीं करेगा बकाया राशि का भुगतान

अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से कोरोना महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के खिलाफ हमला बोला गया है। अमेरिकी सरकार की प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टगस ने कहा, 'दुर्भाग्य से, हाल के दशक में डब्ल्यूएचओ सिर्फ कोविड-19 ही नहीं बल्कि अन्य स्वास्थ्य समस्यायों के उपाय ढूंढने में भी बुरी तरह विफल रहा है। इतना ही नहीं चीन का समर्थन करते हुए डब्ल्यूएचओ ने तत्काल आवश्यक सुधारों को अपनाने से भी इंकार किया।

Through July 2021, US to scale down its engagement with WHO, to include recalling Health&Human Services Dept detailees from WHO HQs,regional offices&country offices, &reassigning these experts. US participation in WHO meetings to be determined on case-by-case basis: US State Dept https://t.co/qUMFVtFPrD