Corona World LIVE: अमेरिका में 24 घंटे में 2000 मौतें, ट्रंप ने WHO को कहा चीन की जनसंपर्क एजेंसी

सार दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या दो लाख 28 हजार से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या 32 लाख 20 हजार को पार कर गई है। जबकि दस लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 61 हजार को पार कर गई है और 10 लाख 64 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। यहां पढ़ें दुनियाभर में कोरोना से संबंधित सभी अपडेट...

डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और डब्लूएचओ को लगाई फटकार

Yes, I have. I think World Health Organisation should be ashamed of themselves because they are like the public relations agency for China: US President Trump on being asked if he has seen anything that suggests the Wuhan Institute of Virology in China was the origin of #COVID19 pic.twitter.com/8ZYJUVid84