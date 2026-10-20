फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Congressman raja krishnamoorthi expresses concern over us polarization

अमेरिका: सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने बढ़ते ध्रुवीकरण पर जताई चिंता, अल्पसंख्यकों पर हुए हमले को लेकर क्या कहा?

Tue, 20 Oct 2026 08:39 AM IST
अमन मौर्या एएनआई, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका
एएनआई, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका Published by: अमन मौर्या Updated Tue, 20 Oct 2026 08:39 AM IST
सार

अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिका में बढ़ते ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ रहे हेट क्राइम पर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार के वरिष्ठ नेताओं पर नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।

विज्ञापन
Congressman raja krishnamoorthi expresses concern over us polarization
राजा कृष्णमूर्ति, अमेरिकी कांग्रेसी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ते ध्रुवीकरण पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के वरिष्ठ नेताओं के बयानों से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ शत्रुता बढ़ रही है और एक ऐसा माहौल बन रहा है जो 'हेट क्राइम' (नफरत से प्रेरित अपराधों) को बढ़ावा देता है। अपने जिले के निवासियों और धार्मिक श्रद्धालुओं को प्रभावित करने वाले गहरे सामाजिक विभाजन के बारे में मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे विभिन्न समूहों को हाशिए पर धकेल रहे हैं और ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे हिंसा को बढ़ावा मिलता है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: 'यूरोप ने नहीं दिया साथ': भारत-चीन पर टैरिफ लगाने पर अमेरिका ने क्यों कहा ऐसा, रूसी ऊर्जा खरीद पर क्या बोला?
विज्ञापन


कृष्णमूर्ति ने कहा, 'जी हां, मुझे लगता है कि आज का अमेरिका पहले से कहीं अधिक ध्रुवीकृत है और इसका एक कारण यह भी है कि सरकार के शीर्ष नेतृत्व में लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं। वे वास्तव में लोगों के समूहों को निशाना बना रहे हैं, चाहे वे मुसलमान हों, भारतीय हों या समलैंगिक हों। वे मूल रूप से लोगों को खलनायक के रूप में पेश कर रहे हैं।'
विज्ञापन
विज्ञापन


गृह सुरक्षा विभाग पर क्या आरोप लगाया?
कृष्णमूर्ति ने गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) द्वारा आप्रवासियों को लक्षित करते हुए हाल ही में किए गए एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया, जिसके तुरंत बाद एक सिख ड्राइवर पर एक भयावह हमला हुआ था। डीएचएस ने ट्रांसफॉर्मर्स-थीम वाले कार्टून वाली एक पोस्ट को कड़ी आलोचना के बाद हटा दिया था, जिसमें एक भारतीय सिख व्यक्ति को 'हमारी सड़कों से हट जाओ, तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता, मिस्टर सिंह' लिखा हुआ था। हटाई गई पोस्ट में दाढ़ी वाले एक व्यक्ति को बंदना पहने हुए दिखाया गया था, जिसके सामने ट्रांसफॉर्मर्स का किरदार ऑप्टिमस प्राइम था, जिसके कवच पर डीएचएस की मुहर लगी हुई थी। पोस्ट करने वाले ने यह भी लिखा था, 'स्वयं देश छोड़ दो या अंजाम भुगतो।'

ये भी पढ़ें: मस्क का बड़ा तोहफा: अमेरिकी बच्चों को देंगे स्पेसएक्स के शेयर, ट्रंप ने जताया आभार; क्या है ट्रंप अकाउंट्स?

ऑरोरा में मंदिर के पास वाली घटना का भी किया जिक्र
उनकी ये टिप्पणियां इलिनोइस के ऑरोरा में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) मंदिर में भारतीय अमेरिकियों को निशाना बनाकर कथित तौर पर सामूहिक गोलीबारी के प्रयास को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच आई हैं, जहां कृष्णमूर्ति और उनका परिवार पूजा-अर्चना कर रहा था। शिकागो के पास ऑरोरा में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) मंदिर को निशाना बनाकर सामूहिक गोलीबारी की साजिश रचने के आरोप में 19 वर्षीय एलेक्जेंड्रोस पापोराकिस को आतंकवादी धमकी देने और अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed