अमेरिका: सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने बढ़ते ध्रुवीकरण पर जताई चिंता, अल्पसंख्यकों पर हुए हमले को लेकर क्या कहा?
एएनआई, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका Published by: अमन मौर्या Updated Tue, 20 Oct 2026 08:39 AM IST
सार
अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिका में बढ़ते ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ रहे हेट क्राइम पर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार के वरिष्ठ नेताओं पर नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।
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विस्तार
कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ते ध्रुवीकरण पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के वरिष्ठ नेताओं के बयानों से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ शत्रुता बढ़ रही है और एक ऐसा माहौल बन रहा है जो 'हेट क्राइम' (नफरत से प्रेरित अपराधों) को बढ़ावा देता है। अपने जिले के निवासियों और धार्मिक श्रद्धालुओं को प्रभावित करने वाले गहरे सामाजिक विभाजन के बारे में मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे विभिन्न समूहों को हाशिए पर धकेल रहे हैं और ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे हिंसा को बढ़ावा मिलता है।
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कृष्णमूर्ति ने कहा, 'जी हां, मुझे लगता है कि आज का अमेरिका पहले से कहीं अधिक ध्रुवीकृत है और इसका एक कारण यह भी है कि सरकार के शीर्ष नेतृत्व में लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं। वे वास्तव में लोगों के समूहों को निशाना बना रहे हैं, चाहे वे मुसलमान हों, भारतीय हों या समलैंगिक हों। वे मूल रूप से लोगों को खलनायक के रूप में पेश कर रहे हैं।'
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गृह सुरक्षा विभाग पर क्या आरोप लगाया?
कृष्णमूर्ति ने गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) द्वारा आप्रवासियों को लक्षित करते हुए हाल ही में किए गए एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया, जिसके तुरंत बाद एक सिख ड्राइवर पर एक भयावह हमला हुआ था। डीएचएस ने ट्रांसफॉर्मर्स-थीम वाले कार्टून वाली एक पोस्ट को कड़ी आलोचना के बाद हटा दिया था, जिसमें एक भारतीय सिख व्यक्ति को 'हमारी सड़कों से हट जाओ, तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता, मिस्टर सिंह' लिखा हुआ था। हटाई गई पोस्ट में दाढ़ी वाले एक व्यक्ति को बंदना पहने हुए दिखाया गया था, जिसके सामने ट्रांसफॉर्मर्स का किरदार ऑप्टिमस प्राइम था, जिसके कवच पर डीएचएस की मुहर लगी हुई थी। पोस्ट करने वाले ने यह भी लिखा था, 'स्वयं देश छोड़ दो या अंजाम भुगतो।'
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ऑरोरा में मंदिर के पास वाली घटना का भी किया जिक्र
उनकी ये टिप्पणियां इलिनोइस के ऑरोरा में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) मंदिर में भारतीय अमेरिकियों को निशाना बनाकर कथित तौर पर सामूहिक गोलीबारी के प्रयास को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच आई हैं, जहां कृष्णमूर्ति और उनका परिवार पूजा-अर्चना कर रहा था। शिकागो के पास ऑरोरा में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) मंदिर को निशाना बनाकर सामूहिक गोलीबारी की साजिश रचने के आरोप में 19 वर्षीय एलेक्जेंड्रोस पापोराकिस को आतंकवादी धमकी देने और अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
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कृष्णमूर्ति ने कहा, 'जी हां, मुझे लगता है कि आज का अमेरिका पहले से कहीं अधिक ध्रुवीकृत है और इसका एक कारण यह भी है कि सरकार के शीर्ष नेतृत्व में लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं। वे वास्तव में लोगों के समूहों को निशाना बना रहे हैं, चाहे वे मुसलमान हों, भारतीय हों या समलैंगिक हों। वे मूल रूप से लोगों को खलनायक के रूप में पेश कर रहे हैं।'
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गृह सुरक्षा विभाग पर क्या आरोप लगाया?
कृष्णमूर्ति ने गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) द्वारा आप्रवासियों को लक्षित करते हुए हाल ही में किए गए एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया, जिसके तुरंत बाद एक सिख ड्राइवर पर एक भयावह हमला हुआ था। डीएचएस ने ट्रांसफॉर्मर्स-थीम वाले कार्टून वाली एक पोस्ट को कड़ी आलोचना के बाद हटा दिया था, जिसमें एक भारतीय सिख व्यक्ति को 'हमारी सड़कों से हट जाओ, तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता, मिस्टर सिंह' लिखा हुआ था। हटाई गई पोस्ट में दाढ़ी वाले एक व्यक्ति को बंदना पहने हुए दिखाया गया था, जिसके सामने ट्रांसफॉर्मर्स का किरदार ऑप्टिमस प्राइम था, जिसके कवच पर डीएचएस की मुहर लगी हुई थी। पोस्ट करने वाले ने यह भी लिखा था, 'स्वयं देश छोड़ दो या अंजाम भुगतो।'
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ऑरोरा में मंदिर के पास वाली घटना का भी किया जिक्र
उनकी ये टिप्पणियां इलिनोइस के ऑरोरा में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) मंदिर में भारतीय अमेरिकियों को निशाना बनाकर कथित तौर पर सामूहिक गोलीबारी के प्रयास को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच आई हैं, जहां कृष्णमूर्ति और उनका परिवार पूजा-अर्चना कर रहा था। शिकागो के पास ऑरोरा में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) मंदिर को निशाना बनाकर सामूहिक गोलीबारी की साजिश रचने के आरोप में 19 वर्षीय एलेक्जेंड्रोस पापोराकिस को आतंकवादी धमकी देने और अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।