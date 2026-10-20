अमेरिका: सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने बढ़ते ध्रुवीकरण पर जताई चिंता, अल्पसंख्यकों पर हुए हमले को लेकर क्या कहा?

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कृष्णमूर्ति ने कहा, 'जी हां, मुझे लगता है कि आज का अमेरिका पहले से कहीं अधिक ध्रुवीकृत है और इसका एक कारण यह भी है कि सरकार के शीर्ष नेतृत्व में लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं। वे वास्तव में लोगों के समूहों को निशाना बना रहे हैं, चाहे वे मुसलमान हों, भारतीय हों या समलैंगिक हों। वे मूल रूप से लोगों को खलनायक के रूप में पेश कर रहे हैं।'कृष्णमूर्ति ने गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) द्वारा आप्रवासियों को लक्षित करते हुए हाल ही में किए गए एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया, जिसके तुरंत बाद एक सिख ड्राइवर पर एक भयावह हमला हुआ था। डीएचएस ने ट्रांसफॉर्मर्स-थीम वाले कार्टून वाली एक पोस्ट को कड़ी आलोचना के बाद हटा दिया था, जिसमें एक भारतीय सिख व्यक्ति को 'हमारी सड़कों से हट जाओ, तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता, मिस्टर सिंह' लिखा हुआ था। हटाई गई पोस्ट में दाढ़ी वाले एक व्यक्ति को बंदना पहने हुए दिखाया गया था, जिसके सामने ट्रांसफॉर्मर्स का किरदार ऑप्टिमस प्राइम था, जिसके कवच पर डीएचएस की मुहर लगी हुई थी। पोस्ट करने वाले ने यह भी लिखा था, 'स्वयं देश छोड़ दो या अंजाम भुगतो।'उनकी ये टिप्पणियां इलिनोइस के ऑरोरा में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) मंदिर में भारतीय अमेरिकियों को निशाना बनाकर कथित तौर पर सामूहिक गोलीबारी के प्रयास को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच आई हैं, जहां कृष्णमूर्ति और उनका परिवार पूजा-अर्चना कर रहा था। शिकागो के पास ऑरोरा में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) मंदिर को निशाना बनाकर सामूहिक गोलीबारी की साजिश रचने के आरोप में 19 वर्षीय एलेक्जेंड्रोस पापोराकिस को आतंकवादी धमकी देने और अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।