पाकिस्तान: कराची यूनिवर्सिटी में हुई मौतों के बाद नागरिकों की जान को लेकर चिंता में चीन, शाहबाज सरकार से भी भरोसा उठा

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Sun, 08 May 2022 11:26 AM IST