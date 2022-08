Nancy Pelosi in Taiwan: ताइवान को नेचुरल सैंड का निर्यात रोका, पेलोसी के दौरे से चिढ़े चीन का एलान

अमेरिकी स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे से चिढ़े चीन ने जहां ताइवान में अपने लड़ाकू विमान उड़ाए वहीं, इस द्वीप देश को नेचुरल सैंड (natural sand) का निर्यात आज से रोकने का एलान किया है। नेचुरल सैंड यानी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर बनाने के काम आती है और ताइवान को इसके उत्पादन में महारथ हासिल है।

Chinese mainland will halt natural sand exports to Taiwan region from Wednesday, reports China's CGTN quoting Ministry of Commerce