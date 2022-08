{"_id":"62ed6e0ed231d64ccc3b6e16","slug":"china-taiwan-tension-nancy-pelosi-china-sanctioned-nancy-pelosi-and-family-fighter-planes-flown-in-taiwan","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"China Taiwan Tension, Nancy Pelosi : चीन की नैंसी पेलोसी और परिजनों पर पाबंदी, ताइवान में उड़ाए लड़ाकू विमान","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

Published by: योगेश साहू Updated Sat, 06 Aug 2022 01:00 AM IST

China Taiwan Tension, Nancy Pelosi : ताइवान में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (US House of Representatives) की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी (Speaker Nancy Pelosi) के दौरे से बौखलाए चीन ने शुक्रवार को भी ताइवानी क्षेत्र में युद्धक विमान (Warplanes) भेजे। उसने शुक्रवार तड़के ताइवान क्षेत्र में 20 जंगी विमानों को भेजा। इसे देख ताइवान ने भी मिसाइल प्रणाली तैनात (Deployed Missile Systems) कर दीं। इस बीच, बीजिंग (Beijing) ने नैंसी पेलोसी के ताइवानी द्वीप (Taiwanese island) के दौरे पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। अमेरिका (America) ने चीनी (China) कदमों को क्षेत्र में तनाव भड़काने वाला बताया।



चीनी सेना (Chinese Military) के ईस्टर्न थिएटर कमांड (Eastern Theater Command) ने मिसाइलों के नए संस्करणों (New Versions Of Missiles) की लांचिंग करते हुए ताइवान स्ट्रेट में अज्ञात लक्ष्यों (Unidentified Targets) पर सटीक निशाना साधने का दावा किया है। इनमें ताइवान पर प्रशांत क्षेत्र (Pacific) में दागे गए प्रोजेक्टाइल (Projectiles Fired) शामिल थे। चीनी सैन्याभ्यास के दूसरे दिन चीनी लड़ाकू विमान (Chinese Fighter Jets) ताइवान के वायुक्षेत्र में भी घुसे, जिनमें 20 जंगी विमान और 10 युद्धपोतों (Warships) ने शुक्रवार को ताइवानी स्ट्रेट की मीडियन लाइन को पार कर लिया।



इस पर ताइवान ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह अंतिम सांस तक लड़ेगा। इस बीच, पेलोसी पर लगाए प्रतिबंधों पर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिकी नेता ने हमारे विरोध के बावजूद ताइवान दौरा किया, जो हमारे लिए गंभीर है। विदेश मंत्री वांग यी ने यहां तक कहा कि पेलोसी ने हमारे आंतरिक मामलों में दखल दिया है, जिससे शांति खतरे में पड़ी।



प्रतिबंध किस तरह के होंगे, स्पष्ट नहीं

चीन ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी और उनके परिवार पर अनिर्दिष्ट प्रतिबंधों की घोषणा की है। इस तरह के प्रतिबंध आमतौर पर प्रतीकात्मक ही होते हैं। हालांकि चीन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये प्रतिबंध किस तरह के होंगे। चीनी विदेश मंत्रालय ने पेलोसी के ताइवान दौरे को चीनी संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बताते हुए इसे उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया है।



चीन ने अमेरिका के साथ रोकी जलवायु, सैन्य मुद्दों पर वार्ता

पेलोसी की हालिया ताइवान यात्रा की प्रतिक्रिया में चीन ने जलवायु परिवर्तन, सैन्य मुद्दों व मादक पदार्थ रोधी प्रयासों पर अमेरिका के साथ वार्ता को स्थगित अथवा रद्द करने की घोषणा की। चीन, ताइवान के अपना क्षेत्र होने का दावा करता है। वह विदेशी सरकारों के साथ ताइवान के किसी भी तरह के रिश्तों का विरोध करता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, सैन्य समुद्री सुरक्षा पर चर्चा के साथ क्षेत्रीय कमांडरों व रक्षा विभाग प्रमुखों की वार्ता भी रद्द रहेगी।

अमेरिकी अधिकारियों को ताइवान यात्रा से नहीं रोक सकते : नैंसी

अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने शुक्रवार को अपने एशियाई दौरे के अंतिम चरण में जापान में कहा कि चीन, अमेरिकी अधिकारियों को ताइवान की यात्रा करने से नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा, चीन की इस कार्रवाई पर अमेरिका इस स्व-शासित द्वीप को अलग-थलग नहीं होने देगा। पेलोसी ने चीन के कड़े विरोध के बावजूद ताइवान की यात्रा की है। वह 25 वर्षों में ताइवान की यात्रा करने वाली अमेरिकी संसद की पहली अध्यक्ष हैं।



पेलोसी से मिले जापानी पीएम, बोले- चीनी अभ्यास गंभीर समस्या

जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि ताइवान की ओर लक्षित चीन का सैन्य अभ्यास एक ‘गंभीर समस्या’ को दिखाता है। इससे क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा है। किशिदा ने अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी और कांग्रेस के उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ सुबह के नाश्ते के बाद कहा कि मिसाइल प्रक्षेपणों को तुरंत रोके जाने की जरूरत है। जापानी रक्षामंत्री नोबुओ किशी ने भी चीन द्वारा दागी गई मिसाइलों के जापानी विशेष आर्थिक क्षेत्र में भी गिरने को राष्ट्रीय सुरक्षा और जापानी लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया।

ताइवान पर मिसाइलें दागना अनुचित : अमेरिका

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि ताइवान क्षेत्र में चीनी मिसाइलों की लांचिंग और सैन्याभ्यास में अनुचित रूप से वृद्धि की गई है। उन्होंने ताइवान क्षेत्र में मिसाइल दागने को गलत बताते हुए इस कार्रवाई को तुरंत रोकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, चीन की कार्रवाई उकसावे को बढ़ाने वाली है जिसका कोई औचित्य नहीं है।



चीन ने ताइवान पर बयान को लेकर यूरोपीय राजनयिकों को तलब किया

चीन ने कहा कि उसने सात देशों के समूह (जी-7) द्वारा जारी बयान और यूरोपीय संघ द्वारा ताइवान के आसपास उसके सैन्य अभ्यासों की आलोचना करने पर विरोध दर्ज कराने के लिए यूरोपीय राजनयिकों को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उप-मंत्री देंग ली ने चीन के आंतरिक मामलों में अवांछित दखल को लेकर ‘गंभीर विरोध-पत्र’ दिया है। देंग ने कहा, चीन किसी भी कीमत पर देश को विभाजित होने से रोकेगा। उन्होंने पेलोसी की ताइवान यात्रा को घोर राजनीतिक जोड़तोड़ और चीनी संप्रभुत्त्ता तथा क्षेत्रीय अखंडता का गंभीर उल्लंघन बताया।