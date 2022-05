{"_id":"62843ddf92a3193516416b37","slug":"british-minister-tells-uk-parliament-monitoring-yasin-malik-trial-very-closely","type":"story","status":"publish","title_hn":"Yasin Malik: पाकिस्तानी मूल के सांसद ने यूके संसद में उठाया यासीन मलिक का मामला, ब्रिटिश मंत्री बोले- हम करीब से नजर रख रहे हैं","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

पीटीआई, लंदन। Published by: देव कश्यप Updated Wed, 18 May 2022 05:59 AM IST