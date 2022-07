{"_id":"62e5ae44fc0c4571b766581a","slug":"bill-passed-against-gun-culture-in-us-by-217-votes-against-213","type":"story","status":"publish","title_hn":"US: अमेरिका में बंदूक संस्कृति के खिलाफ बिल पास, 213 के मुकाबले 217 मतों से विधेयक पारित, सीनेट में मुश्किल","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

Published by: देव कश्यप Updated Sun, 31 Jul 2022 03:53 AM IST

अमेरिका में बंदूक संस्कृति (Gun culture ) और इसके दुष्परिणाम से होने वाली मौतों पर गंभीरता जताते हुए प्रतिनिधि सभा (United states house of representatives) में एक बिल पारित किया गया। दशकों बाद असॉल्ट राइफल्स (Assault Rifles) पर प्रतिबंध के लिए यह कार्रवाई की गई। अब उच्च सदन में इसे पास होना जरूरी है ताकि कानून बन सके।



माना जा रहा है कि सीनेट (US Senate) में इसके पारित होने में कई परेशानियां हैं। निचले सदन में बिल को डेमोक्रेट पार्टी (Democrat Party) ने पेश किया था। वहां पर उनकी संख्या अच्छी है, लेकिन सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी (Republican Party) का बोलबाला है। वहां पर इस बिल का गिरना तय है। निचले सदन में भी इस बिल को पास कराने के लिए केवल दो रिपब्लिकन सांसदों ने ही डेमोक्रेटों का साथ दिया था। प्रतिनिधि सभा (House of representatives) में बिल के पक्ष में 217 वोट पड़े जबकि इसके विपक्ष में 213 मत पड़े। निचले सदन की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी (Nancy Pelosi) ने बिल को अहम बताया क्योंकि इस पर कानून बनने से देश में घातक हथियारों की बिक्री रुक जाएगी।



सीनेट में पास होना मुश्किल

सीनेट में कुल 100 सीटें हैं जिनमें से डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियों के पास 50-50 सीटें हैं। यहां इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को 10 रिपब्लिकन सांसदों का वोट भी चाहिए होगा, जो कि बेहद मुश्किल है। सीटों के यही आंकड़े इस बार भी इस बिल को पास होने से रोक देंगे।



1994 में पास हुआ था एक बिल

अमेरिकी संसद ने 1994 में देश देश के भीतर फैली बंदूक संस्कृति को रोकने के लिए एक बिल पास किया था। इसकी मियाद केवल दस वर्षों की थी जो 2004 में खत्म हो गई। इसके बाद से ही देश में घातक हथियारों की बिक्री और चलन पहले जैसा ही हो गया।