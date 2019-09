न्यूयॉर्क में 21 सितंबर को होने वाले यूएन यूथ क्लाइमेट समिट के लिए 15 वर्षीय आरुषि को चुना गया

न्यू जर्सी के स्थानीय समुदाय की सदस्य अरुषि अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र के यूथ क्लाइमेट समिट में हिस्सा लेने के लिए चुना गया है। यह समिट शनिवार, 21 सितंबर को पहली बार न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया जाएगा। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम उन युवा नेताओं के लिए एक मंच होगा, जहां जलवायु परिवर्तन को लेकर उनके द्वारा किए जा रहे समाधान को संयुक्त राष्ट्र के सामने प्रदर्शित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में जलवायु परिवर्तन पर काम कर रहे युवा नेताओं का यह सबसे बड़ा जमावड़ा होगा।

@Untilabs is proud to announce #RebootTheEarth Virtual hackathon winner, a 15 year old teenager, Arushi Aggarwal, from USA.



The app is, 'iBlum', which connects the community members to inform greenhouse gas levels. #SDGs 11, 13, 15 #STEM #GirlsinTech @UNYouthEnvoy @UN_CITO pic.twitter.com/oqmSKDDCxO