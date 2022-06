Afghanistan: काबुल में गुरुद्वारे पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हथियारबंद बंदूकधारियों ने बोला धावा

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हथियारबंद बंदूकधारियों द्वारा गुरुद्वारे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर सामने आ रही है। इस घटना में कम से कम 25 लोगों के मारे जाने की भी आशंका है। समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस ने गुरुद्वारा अध्यक्ष गुरनाम सिंह के हवाले से यह जानकारी दी है। गुरनाम सिंह ने बताया है कि बंदूकधारियों ने अचानक गुरुद्वारे पर धावा बोला और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। कुछ लोग इमारत के दूसरी तरफ छिपे हुए हैं। वहीं कम से कम 25 लोगों को जान बचाने का मौका नहीं मिला और वे आतंकवादियों की गोली के शिकार हो गए। गुरुद्वारा करता परवन काबुल में सिख समुदाय का केंद्रीय गुरुद्वारा है। तालिबान के अधिग्रहण के बाद से देश में कम से कम 150 अफगान सिख अभी भी फंसे हुए हैं। वे पिछले कुछ महीनों से भारत से वीजा मांग रहे हैं।

#WATCH | Explosions heard in Karte Parwan area of Kabul city in Afghanistan.