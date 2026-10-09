‘बुलियों की खुशामद कभी काम नहीं आती’: भारतीय आईटी कंपनियों पर अमेरिकी शिकंजे से भड़की कांग्रेस, सरकार को घेरा

अमेरिका ने भारत की कई बड़ी आईटी कंपनियों समेत माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अमेरिकी सरकार के इस फैसले से भारतीय आईटी पेशेवरों और कंपनियों के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिशों के बावजूद भारत के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि ताकतवर लोगों के सामने झुकने और उनकी खुशामद करने से कोई फायदा नहीं होता। जयराम रमेश ने इस फैसले को भारत की कूटनीति और सरकार की नीतियों से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं।

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