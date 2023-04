Video: अमेरिकन एयरलाइंस के विमान से टकराया पक्षी, इंजन में लगी आग, ओहायो में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

अमेरिकन एयरलाइंस का एक विमान बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गया। रविवार को विमान में आग लगने से इमरजैंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दरअसल, घटना उस वक्त हुई जब विमान से एक पक्षी टकरा गया और इंजन में आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

घटना कैमरों में हुई रिकॉर्ड

बताया जा रहा है कि अमेरिकन एयरलाइंस का बोइंग- 737 विमान ने जैसे ही उड़ान भरी वैसे ही उससे एक पक्षी टकरा गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। आग लगने की घटना कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। वहीं, विमान की इमरजेंसी लैंडिंग अमेरिका के ओहायो एयरपोर्ट पर कराई गई। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विमान के दाहिने इंजन से आग की लपटें और धुएं को निकलता हुआ देखा जा सकता है।

विमान में देखी गई आग की लपटें

वीडियो में विमान में आग की चिंगारियां साफ नजर आ रही हैं। अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या- 1958 कोलंबस में जॉन ग्लेन कोलंबस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 7:45 बजे रवाना हुई और फीनिक्स की ओर जा रही थी। उड़ान भरते के थोड़ी देर बाद ही आग लगने की घटना हुई, जिसके बाद विमान को वापस हवाई अड्डे लाना पड़ा।

विमान में सवार यात्रियों की संख्या स्पष्ट नहीं

एक यूजर ने घटना का वीडियो शेयर किया है। उसने लिखा AA1958 के उड़ान भरने के तुरंत बाद ही इंजन में कुछ समस्या देखी गई। इंजन से आग की लपटें निकल रही थीं। जॉन ग्लेन कोलंबस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ट्विटर पर बताया कि आज सुबह एक विमान में आग लग गई थी, जिसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। हवाईअड्डा खुला हुआ है। बता दें, अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस विमान में कितने यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे।



American Airlines Boeing 737-800 (N972NN, built 2015) safely returned to land at Columbus-Intl AP (KCMH), OH after flames and smoke was seen coming from the right engine. Flight #AA1958 to Phoenix landed back on runway 28L 25 minutes after take-off. No one was hurt. @Cbus4Life… pic.twitter.com/YsAxsJ3D1O