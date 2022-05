{"_id":"62741ed012922225c7231bb8","slug":"afghanistan-taliban-forces-prohibit-shia-mosques-from-holding-eid-prayers","type":"story","status":"publish","title_hn":"अफगानिस्तान : तालिबान ने शिया समुदाय को ईद की नमाज से रोका, कुछ को रोजा तोड़ने के लिए किया मजबूर","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एजेंसी, काबुल। Published by: देव कश्यप Updated Fri, 06 May 2022 12:30 AM IST