अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या

{"_id":"5f0076eb1a12532410173636","slug":"afghan-president-ashraf-ghani-s-cousin-shot-dead-in-kabul","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u092b\u0917\u093e\u0928\u093f\u0938\u094d\u0924\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u092a\u0924\u093f \u0905\u0936\u0930\u092b \u0917\u0928\u0940 \u0915\u0947 \u091a\u091a\u0947\u0930\u0947 \u092d\u093e\u0908 \u0915\u0940 \u0917\u094b\u0932\u0940 \u092e\u093e\u0930\u0915\u0930 \u0939\u0924\u094d\u092f\u093e","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के चचेरे भाई को देश की राजधानी के काबुल में उनके घर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अफगानिस्तानी मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति के चचेरे भाई को उसके घर में गोली मारी गई है। कथित तौर पर हमलावरों द्वारा काबुल शहर के पीडी 6 में अपने घर के अंदर रिशद अहमदजई की हत्या कर दी गई थी।



यह घटना शुक्रवार रात को हुई जब सशस्त्र बंदूकधारियों ने काबुल शहर के पीडी 6 में उनके निवास में घुसकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्यारे घटनास्थल से फरार हो गए।



A cousin of Afghanistan President Ashraf Ghani found shot to death inside his home in Kabul: Afghanistan Media