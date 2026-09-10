9/11 के 25 साल: वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले के बाद कैसे बदली दुनिया, अमेरिका में नहीं हुआ फिर बड़ा आतंकी हमला?



पिछले 10 साल के भीतर भारत में हुए प्रमुख आतंकी घटना

1) पठानकोट एयरबेस हमला-2016

2 जनवरी 2016 को पंजाब के पठानकोट स्थित भारतीय वायुसेना स्टेशन पर आतंकियों ने हमला किया। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों ने एयरबेस में घुसकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। करीब चार दिन तक चले अभियान में सभी हमलावर मारे गए। इस हमले में सात सुरक्षाकर्मी शहीद हुए।

2) उरी आतंकी हमला-2016

18 सितंबर 2016 को जम्मू-कश्मीर के उरी में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर आतंकियों ने हमला किया। जैश-ए-मोहम्मद के चार आतंकियों ने जवानों को निशाना बनाया। हमले में 19 भारतीय सैनिक शहीद हुए और कई अन्य घायल हुए। इसके जवाब में भारत ने 29 सितंबर को नियंत्रण रेखा पार सर्जिकल स्ट्राइक की।

3) अमरनाथ यात्रा आतंकी हमला- 2017

10 जुलाई 2017 को जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला किया। अनंतनाग जिले में हुए इस हमले में सात श्रद्धालुओं की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। आतंकियों ने बस पर गोलीबारी की। यह हमला धार्मिक यात्रियों को निशाना बनाने की वजह से देशभर में चर्चा में रहा।

4) सुंजवां हमला-2018

10 फरवरी 2018 को जम्मू के सुंजवां सैन्य शिविर पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों ने सेना के आवासीय परिसर में घुसकर गोलीबारी की। करीब दो दिन चले अभियान में सभी हमलावर मारे गए। हमले में छह सैनिक और एक नागरिक की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए।

5) पुलवामा आतंकी हमला-2019

14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी ने विस्फोटक से भरी कार काफिले से टकरा दी। हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। इसके बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में एयरस्ट्राइक की।

6) राजौरी आतंकी हमला- 2023

1 जनवरी 2023 को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के धनगरी गांव में आतंकियों ने नागरिकों को निशाना बनाया। गोलीबारी और बाद में हुए विस्फोट में सात लोगों की मौत हुई, जबकि कई अन्य घायल हुए। घटना के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया और सुरक्षा बढ़ाई गई।

7) पहलगाम आतंकी हमला -2025

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। हमले में 26 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। कई लोग घायल भी हुए। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया।