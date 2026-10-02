फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   World ›   Flydubai FZ1073 Cockpit Attack: Passenger Reveals What Happened During the Flight

फ्लाईदुबई की फ्लाइट में पायलट स्मित मच्छार ने कैसे बचाई 174 लोगों की जान? खुद बताया आंखों देखा मंजर

Fri, 02 Oct 2026 10:05 PM IST
Sumit Singh वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Sumit Singh Updated Fri, 02 Oct 2026 10:05 PM IST
Flydubai FZ1073 Cockpit Attack: Passenger Reveals What Happened During the Flight
फ्लाई दुबई के यात्री अलमोग  ने कॉकपिट में हुए हमले, तीसरे पायलट द्वारा विमान संभालने और  सुरक्षित लैंडिंग तक की पूरी घटना अमर उजाला से खास बातचीत में साझा की 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

AI के दौर में नौकरी का क्या होगा? मस्क का यूनीवर्सल हाई इनकम मॉडल

AI से खत्म होंगी नौकरियां या बदलेगा काम? मस्क ने बताया भविष्य
World
30 Sep 2026

पीएम मोदी, जिनपिंग, मेलोनी, पुतिन समेत 50 नेताओं ने UNGA 2026 से क्यों बनाई दूरी?

PM Modi, Jinping, Meloni, Putin समेत 50 नेताओं ने UNGA 2026 से क्यों बनाई दूरी? Trump। Netanyahu
World
27 Sep 2026

UN में जयशंकर ने पाकिस्तान फंडेड आतंक की खोल दी पोल, पाकिस्तान को खूब लताड़ा

S Jaishankar UNGA Address: UN में जयशंकर ने Pakistan फंडेड आतंक की खोल दी पोल! Jaishankar Slams Pak
World
27 Sep 2026

शहबाज शरीफ को पेटल गहलोत ने याद दिलाई फॉर्म 47 सरकार

भारत-पाकिस्तान
World
26 Sep 2026

बहिष्कार के बाद भी नेतन्याहू के साथ खड़े रहे ये 4 देश!

Netanyahu UN Speech: बहिष्कार के बाद भी नेतन्याहू के साथ खड़े रहे ये 4 देश! Netanyahu on Iran In UN
World
26 Sep 2026
विज्ञापन

पाकिस्तानी पत्रकार ने एस जयशंकर से आतंकवाद पर पूछा सवाल, विदेश मंत्री ने दिया गजब जवाब

एस जयशंकर का जवाब पाकिस्तानी पत्रकार कभी नहीं भूलेगा। S. Jaishankar response to Pakistani journalist
World
26 Sep 2026

मसूद पेजेशकियान के भाषण के बीच संयुक्त राष्ट्र से भागे यूएस इस्राइल, भड़का ईरान

मसूद पेजेशकियान
World
24 Sep 2026
विज्ञापन

इमरान खान की पार्टी करेगी इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट, शहबाज-मुनीर ने बनाया 'खूनी' प्लान?

Pakistan PTI Protest: Imran Khan की पार्टी करेगी Islamabad में Protest, क्या करेंगे Shehbaz-Munir?
World
23 Sep 2026

सउदी अरब पर हूती हमले से बढ़ी चिंता, अमेरिका ने नागरिकों के लिए जारी किया अलर्ट!

Saudi Arabia पर Houthi Attack से बढ़ी चिंता, America ने जारी किया Alert! US Iran Conflict। Yamen
World
21 Sep 2026

अमेरिका ने कर ली हूतियों से डील! सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान उतारेगी सेना?

America ने कर ली Houthi से डील! Saudi Arabia के लिए Pakistan उतारेगी सेना? Khwaja Asif | Bin Salman
World
17 Sep 2026

भारतीय युद्धपोत से भिड़ा पाकिस्तानी जहाज, जयशंकर ने ले लिया ये एक्शन

India-Pakistan Navy Ship Collision: भारतीय युद्धपोत से भिड़ा पाकिस्तानी जहाज, India ने लिया ये एक्शन!
World
16 Sep 2026

जमीन से टकराया फिर हवा में उछला, हेलीकॉप्टर क्रैश का भयानक वीडियो वायरल

हेलीकॉप्टर क्रैश
World
16 Sep 2026

भीषण त्रासदी के लिए नेपाल UN से मांगेगा 'क्लाइमेट जस्टिस',मिली कैबिनेट की मंजूरी

भीषण त्रासदी के लिए नेपाल UN से मांगेगा 'क्लाइमेट जस्टिस',मिली कैबिनेट की मंजूरी
World
12 Sep 2026

H-1B वीजा पर अमेरिका बना रहा तगड़ा प्लान, तुरंत छोड़ना पड़ सकता है देश!

H-1B Visa पर America बना रहा तगड़ा प्लान, तुरंत छोड़ना पड़ सकता है देश! H-1B Visa Grace Period | Trump
World
11 Sep 2026

ब्रिक्स समिट 2026: भारत पहुंचे पुतिन, ऐसे हुआ स्वागत, सुरक्षा देख सब दंग!

Putin Arrives in Delhi for BRICS Summit 2026: भारत पहुंचे Putin, ऐसे हुआ स्वागत, सुरक्षा देख सब दंग!
World
11 Sep 2026

नेपाल त्रासदी से चीन के व्यापार को बड़ा झटका, सामान की सप्लाई पर आया भारी संकट

नेपाल त्रासदी से चीन के व्यापार को बड़ा झटका, सामान की सप्लाई पर आया भारी संकट
World
10 Sep 2026

केन्या में क्या काम करती है टाटा केमिकल्स? राष्ट्रपति विलियम रुटो ने क्यों कहा- 'सामान समेटकर निकलो'

टाटा केमिकल्स
World
09 Sep 2026

BRICS 2026 से पहले शेख हसीना को लेकर क्यों भड़का बांग्लादेश?

Sheikh Hasina Bangladesh Extradition:BRICS 2026 से पहले Sheikh Hasina को लेकर क्यों भड़का बांग्लादेश?
World
09 Sep 2026

पीएम मोदी-पुतिन की मुलाकात से पहले ही US पर बरसा रूस? भारत के साथ होगी कौन सी डील?

PM Modi-Putin Meeting से पहले ही US पर बरसा Russia? India के साथ होगी कौन सी डील? BRICS Summit 2026
World
09 Sep 2026

नेपाल में 40 से ज्यादा पुल- सड़कें तबाह, भारत- चीन से लगाई मदद की गुहार!

नेपाल में 40 से ज्यादा पुल- सड़कें तबाह, भारत- चीन से लगाई मदद की गुहार!
World
09 Sep 2026

पहले बाढ़ ने मचाई तबाही, अब नेपाल में आया भूकंप, काठमांडू तक महसूस किए गए झटके

पहले बाढ़ ने मचाई तबाही, अब नेपाल में आया भूकंप, काठमांडू तक महसूस किए गए झटके
World
09 Sep 2026

450 साल पहले नक्शे में क्या था, क्यों हुआ इसमें बदलाव? कैसा दिखता है नया नक्शा?

World Map Changed: नए नक्शे में 450 साल पुरानी 'बेइमानी' का खुलासा! New World Map | Equal Earth Map
World
08 Sep 2026

तिब्बत बाढ़ में चीन ने लापता भारतीयों की पहचान के लिए मांगा DNA, ऐसे भेजें जानकारी

तिब्बत बाढ़ में चीन ने लापता भारतीयों की पहचान के लिए मांगा DNA, ऐसे भेजें जानकारी
World
08 Sep 2026

इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने का खौफनाक वीडियो!

इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने का खौफनाक वीडियो! Indonesia Mount Anak Krakatau Volcano Eruption
World
06 Sep 2026

नेपाल में सड़े अंग क्षत-विक्षत शवों को पहचानना मुश्किल, DNA ही बचा आखिरी सहारा?

नेपाल में सड़े अंग क्षत-विक्षत शवों को पहचानना मुश्किल, DNA ही बचा आखिरी सहारा?
World
06 Sep 2026

नेपाल बाढ़ में 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता, चीन से सभी सुरक्षित निकाले गए!

नेपाल बाढ़ में 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता, चीन से सभी सुरक्षित निकाले गए!
World
05 Sep 2026

केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने टाटा केमिकल्स को क्यों दिया कारोबार समेटने का आदेश?

टाटा पर भड़के केन्या के राष्ट्रपति
World
04 Sep 2026

जेलेंस्की-ट्रंप को जयशंकर ने दिया मुड़तोड़ जवाब! रूसी तेल की खरीद पर क्या बोले विदेश मंत्री?

S Jaishankar Ukraine Visit: Russian Oil की खरीद पर जयशंकर के जवाब ने कर दी बोलती बंद! Russia-Ukraine
World
04 Sep 2026

नेपाल आपदा से अब तक 166 भारतीय बचाए गए ,410 भारतीय चीन से वापस लौटे!

नेपाल आपदा से अब तक 166 भारतीय बचाए गए ,410 भारतीय चीन से वापस लौटे!
World
03 Sep 2026

नेपाल में लोग पुतलों का कर रहे अंतिम संस्कार,लापता लोगों के मिलने की उम्मीद खत्म!

नेपाल में लोग पुतलों का कर रहे अंतिम संस्कार,लापता लोगों के मिलने की उम्मीद खत्म!
World
03 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed