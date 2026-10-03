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'हारने को उतारेगी तीसरा प्रत्याशी..' सपा को लेकर मायावती का बड़ा बयान!

Video Published by: Published by: Pankhudi Srivastava Updated Sat, 03 Oct 2026 01:23 PM IST







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यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशियों के चयन को लेकर सपा पर निशाना साधा है। ... और पढ़ें

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