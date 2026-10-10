{"_id":"6aca2e24a29c4ea2190ceb4f","slug":"video-sp-leaders-paid-tribute-to-mulayam-singh-yadav-in-manjhanpur-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंझनपुर में सपा नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि","category":{"title":"City and States Archives","title_hn":"शहर और राज्य आर्काइव","slug":"city-and-states-archives"}}

मंझनपुर में सपा नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि

विनीश कुमार

Updated Sat, 10 Oct 2026 06:14 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 06:14 PM IST







Link Copied



मंझनपुर स्थित सपा कार्यालय में पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कौशाम्बी सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने नेताजी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद ने भाषण दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत की। ... और पढ़ें

विज्ञापन