{"_id":"6afef1b62adcdf4c080b1718","slug":"micro-news-pm-modi-poses-sharp-questions-to-industry-cm-yogi-furious-over-death-of-child-during-akhilesh-yad-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"माइक्रो न्यूज: पीएम मोदी ने उद्योग जगत से किए तीखे सवाल,अखिलेश यादव के रोड शो में बच्चे की मौत पर सीएम योगी भड","category":{"title":"Micro News","title_hn":"माइक्रो न्यूज़","slug":"micro-news"}}

माइक्रो न्यूज: पीएम मोदी ने उद्योग जगत से किए तीखे सवाल,अखिलेश यादव के रोड शो में बच्चे की मौत पर सीएम योगी भड

वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Ajeet Yadav Updated Thu, 19 Nov 2026 07:00 PM IST







Link Copied



माइक्रो न्यूज: पीएम मोदी ने उद्योग जगत से किए तीखे सवाल,अखिलेश यादव के रोड शो में बच्चे की मौत पर सीएम योगी भड़के



विज्ञापन