{"_id":"6afc0a107bfed64f26019bb8","slug":"immediately-following-the-deliberations-in-mathura-he-will-head-straight-to-delhi-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"आगरा दौरा रद्द,अचानक मथुरा के मंथन के बाद सीधे दिल्ली होंगे रवाना","category":{"title":"Micro","title_hn":"माइक्रो","slug":"micro"}}

आगरा दौरा रद्द,अचानक मथुरा के मंथन के बाद सीधे दिल्ली होंगे रवाना

वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Ajeet Yadav Updated Tue, 17 Nov 2026 01:32 PM IST







Link Copied



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंगलवार को प्रस्तावित आगरा दौरा निरस्त कर दिया गया है। मथुरा में भाजपा के दो दिवसीय चिंतन शिविर में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री अब दिल्ली रवाना होंगे। ... और पढ़ें

विज्ञापन