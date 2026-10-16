{"_id":"6ad23a12aa7e398fe4026b9f","slug":"video-speech-should-be-such-that-it-brings-joy-to-the-soul-morari-bapu-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"आत्मा को प्रसन्न करने वाली हो वाणी : मोरारी बापू","category":{"title":"Local","title_hn":"लोकल","slug":"local"}}

संवाद न्यूज एजेंसी झांसी। क्राफ्ट मेला ग्राउंड में शुक्रवार को आयोजित कथा में कथा वाचक मोरारी बापू ने वाणी की महत्ता बताई। उन्होंने कहा कि वाणी ऐसी होनी चाहिए, जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाए। अच्छी वाणी अपने साथ अच्छे विचार भी लेकर आती है। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मोरारी बापू अपनी भारत स्वस्तिक यात्रा लेकर झांसी पहुंचे हैं। इस यात्रा के माध्यम से वह सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति और सामाजिक एकता का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने 10 अक्तूबर को कन्याकुमारी से स्वस्तिक यात्रा शुरू की थी। यात्रा के पहले चरण में विभिन्न स्थानों पर पड़ाव लेते हुए 23 अक्तूबर को केदारनाथ में समापन होगा। झांसी के बाद 17 अक्तूबर को मथुरा में उनकी कथा आयोजित होगी।

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