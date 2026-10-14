शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग, पांच लाख से अधिक का नुकसान

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संवाद न्यूज एजेंसी खिलारा/मऊरानीपुर। मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पुराना भानपुरा में बुधवार रात करीब तीन बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक आवासीय खपरैल मकान की दो पट अटारी में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और अटारी में रखा घरेलू सामान, अनाज, नकदी, बाइक और सोने-चांदी के आभूषण जलकर राख हो गए। पीड़ित किसान परिवार ने अग्निकांड में पांच लाख रुपये से अधिक का नुकसान होने की बात कही है। सूचना पर पहुंचे लेखपाल ने घटनास्थल का निरीक्षण कर क्षति का आकलन किया। ग्राम भानपुरा निवासी ग्यासीलाल कुशवाहा पुत्र बुरके उर्फ कन्नू ने बताया कि 14 अक्टूबर की रात करीब तीन बजे उनके मकान की अटारी में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। रात का समय होने के कारण परिवार में अफरा-तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से अटारी में रखा घरेलू सामान और परिवार के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा अनाज जल गया। पीड़ित के अनुसार, आग में कूलर, सिलाई मशीन, चारपाइयां, कपड़े, बर्तन, लकड़ी का बेड, तखत, सिंचाई के पाइप, छान-छप्पर समेत अन्य सामान नष्ट हो गया। इसके अलावा करीब दो क्विंटल गेहूं, 25 किलोग्राम चावल, एक क्विंटल मटर, एक क्विंटल चना और 50 हजार रुपये की नकदी भी जल गई। आग की चपेट में आने से मोटरसाइकिल तथा करीब 12 से 15 ग्राम सोने और 250 ग्राम चांदी के आभूषण भी नष्ट होने की बात कही गई है। अग्निकांड में घर का सामान और अनाज नष्ट होने से किसान परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। घटना के बाद राजस्व विभाग के लेखपाल दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे और प्रभावित मकान व जले हुए सामान का निरीक्षण किया। उन्होंने नुकसान का आकलन किया।

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