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Hindi News ›   Video ›   India News ›   Vinod Kambli Seen at Elderly Care Centre, Viral Video Raises Questions

लड़खड़ाती जुबान और कांपते हाथ, वृद्धाश्रम में दिखे विनोद कांबली

Sat, 26 Sep 2026 08:13 PM IST
Sumit Singh वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Sumit Singh Updated Sat, 26 Sep 2026 08:13 PM IST
Vinod Kambli Seen at Elderly Care Centre, Viral Video Raises Questions
पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली का ठाणे के एक एल्डरली केयर सेंटर में वीडियो वायरल हुआ है, हालांकि उनके वहां रहने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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