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यूपीआई चार्ज का नया नियम 2026: यूपीआई पर शुल्क क्यों? राहुल का विरोध, सरकार का तर्क और संसद की रिपोर्ट

वीडियो डेस्क Published by: Published by: Pratiksha Pandey Updated Sat, 19 Sep 2026 05:32 PM IST







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यूपीआई चार्ज का नया नियम 2026: यूपीआई पर शुल्क क्यों? राहुल का विरोध, सरकार का तर्क और संसद की रिपोर्ट

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