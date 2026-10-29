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Untold Story of Gandhi Family:संजय की मौत,इंदिरा का आपातकाल,राहुल का बचपन राजीव के करीबी ने सब बताया
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Untold Story of Gandhi Family:संजय की मौत,इंदिरा का आपातकाल,राहुल का बचपन राजीव के करीबी ने सब बताया
वीडियो डेस्क
Published by: Pratiksha Pandey
Updated Thu, 29 Oct 2026 03:21 PM IST
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राजीव गांधी के करीबी सहयोगी की जुबानी गांधी परिवार की अनसुनी कहानी! संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत के बाद परिवार और देश की राजनीति में क्या बदला? इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान क्या हुआ और उस दौर में राजीव गांधी की भूमिका कैसी थी? राहुल गांधी के बचपन से जुड़े कौन-से किस्से चर्चा में रहे? इस खास बातचीत में जानिए गांधी परिवार के निजी जीवन, राजनीतिक फैसलों और इतिहास के उन पहलुओं को, जिनकी चर्चा अक्सर कम होती है। संजय गांधी की मौत से लेकर इमरजेंसी और राहुल गांधी के बचपन तक, देखिए पूरी बातचीत राजीव गांधी के करीबी रहे मधुकांत शुक्ल के साथ विनोद अग्निहोत्री की खास बातचीत
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