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बप्पा के विसर्जन में शामिल हुईं ट्रंप की बेटी,एक झलक के लिए तरसे लोग
वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Ajeet Yadav
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:24 PM IST
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अंबानी परिवार ने हर साल की तरह इस बार भी भव्य स्तर पर बप्पा का स्वागत किया। गणपति उत्सव में भारत के अलग-अलग क्षेत्रों की कई चर्चित हस्तियां शामिल हुईं। इसी के साथ सात समंदर पार से टिफनी ट्रंप भी अपने पति के साथ अंबानियों के गणेशोत्सव में शिरकत करने आईं। बप्पा के स्वागत से लेकर विदाई तक, टिफनी का अलहदा अंदाज नजर आया।
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