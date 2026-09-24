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ट्रंप-जिनपिंग मुलाकात: भारत पर क्या होगा असर? रूस के तेल और टैरिफ पर बनेगी बात!

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 24 Sep 2026 05:32 PM IST







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चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 11 साल बाद अमेरिका पहुंचे हैं। इसी बीच दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव कम करने वाले समझौते को दो महीने के लिए आगे बढ़ाने की बात सामने आई है। इसे ‘बसान समझौते’ के नाम से बताया गया है। ... और पढ़ें

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