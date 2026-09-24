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ट्रंप-जिनपिंग मुलाकात: भारत पर क्या होगा असर? रूस के तेल और टैरिफ पर बनेगी बात!

Thu, 24 Sep 2026 05:32 PM IST
Pallavi Kashyap वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 24 Sep 2026 05:32 PM IST
Trump Jinping Meeting news Trump and Xi seek trade stability and deals
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 11 साल बाद अमेरिका पहुंचे हैं। इसी बीच दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव कम करने वाले समझौते को दो महीने के लिए आगे बढ़ाने की बात सामने आई है। इसे ‘बसान समझौते’ के नाम से बताया गया है।
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