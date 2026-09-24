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फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल: आईफोन 17, और सैमसंग फोन पर ₹15,000 तक की छूट!
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Pallavi Kashyap
Updated Thu, 24 Sep 2026 05:45 PM IST
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फ्लिपकार्ट ने 'Big Billion Days Sale 2026' की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये सेल 9 अक्टूबर से शुरू होगी। फ्लिपकार्ट ने पहले ही कई स्मार्टफोन के नाम बता दिए हैं जिन पर 2026 बिग बिलियन डेज सेल के दौरान छूट मिलेगी। तो जानिए कितनी छूट मिलेगी
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