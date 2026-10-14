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वैशाली में दर्दनाक हादसा 10 लोगों की मौत, हादसे के कारणों की जांच में जुटी स्थानीय पुल

Wed, 14 Oct 2026 12:43 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Wed, 14 Oct 2026 12:43 AM IST
Tragic accident in Vaishali claims 10 lives; local police investigating the cause.
बिहार के वैशाली जिले में नाव डूबने की एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें दस लोगों की मौत होने की जानकारी है। यह हादसा राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव के पास हुआ। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए और पुलिस तथा प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार को करीब 20 युवक और बच्चे एक ही नाव पर सवार होकर भोज खाने के लिए जा रहे थे। सभी लोग नाव से नदी पार कर रहे थे। इसी दौरान बीच धारा में नाव अचानक अनियंत्रित हो गई और देखते ही देखते पलट गई। नाव पलटने के बाद उस पर सवार लोग गहरे पानी में गिर गए और डूबने लगे। अचानक हुए इस हादसे के कारण मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने डूब रहे लोगों को बचाने की कोशिश की और घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही राघोपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया, ताकि लापता लोगों की तलाश और राहत-बचाव अभियान को तेज किया जा सके। पुलिसकर्मियों के साथ स्थानीय गोताखोरों ने भी नदी में खोजबीन शुरू की। काफी प्रयासों के बाद पानी से दस लोगों के शव बाहर निकाले जाने की जानकारी सामने आई है।

हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान की प्रक्रिया जारी होने की बात कही गई है। बरामद शवों को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। मृतकों में अधिकांश युवक और बच्चे बताए जा रहे हैं। हालांकि, सभी मृतकों की पहचान और घटना से जुड़ी अन्य जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी जरूरी है। हादसे के बाद रामपुर श्यामचंद गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक का माहौल है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनका रो-रोकर बुरा हाल है।

जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। वहीं, पुलिस और संबंधित अधिकारी घटना के कारणों की जानकारी जुटा रहे हैं। यह पता लगाने की जरूरत है कि नाव किस वजह से अनियंत्रित होकर पलटी और उस पर सवार लोगों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं थीं। इस दुखद घटना ने नदी में नाव से यात्रा करने के दौरान सुरक्षा उपायों की अहमियत को एक बार फिर सामने ला दिया है। नोट: यह रिपोर्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। मृतकों की पहचान, हादसे के कारण और प्रशासनिक कार्रवाई से संबंधित अंतिम जानकारी के लिए आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जाना चाहिए।
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