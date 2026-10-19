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सैमसंग ने 20 हजार रुपये से कम में लॉन्च किया स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5,000mAh की बैटरी मिलेगी

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Mon, 19 Oct 2026 09:37 PM IST







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Samsung Galaxy F70 5G: सैमसंग ने Galaxy F70 5G को दो स्टोरेज ऑप्शन्स और दो ट्रेंडी कलर्स- लिलैक ब्लिस और ब्लिस ब्लैक में उतारा है। 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले फोन की कीमत 19,999 रुपये है। तो वहीं, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले फोन की कीमत 22,999 रुपये है। ... और पढ़ें

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