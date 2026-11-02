INDIA ब्लॉक की रैली राहुल-प्रियंका में दरार, बहन को कर रहे दरकिनार!

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देश की राजनीति में कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच कथित मतभेदों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने रविवार, 1 नवंबर 2026 को दावा किया कि कांग्रेस पार्टी अब दो अलग-अलग खेमों में बंटती दिखाई दे रही है। भाजपा के मुताबिक, एक खेमा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में काम कर रहा है, जबकि दूसरा खेमा प्रियंका गांधी वाड्रा के आसपास बन रहा है। भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को विपक्षी गठबंधन INDIA bloc के दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में मंच से बोलने का अवसर नहीं दिया। पार्टी का दावा है कि इसके पीछे राहुल गांधी को अपनी राजनीतिक स्थिति कमजोर होने और प्रियंका के ज्यादा प्रभावशाली नेता के रूप में उभरने का डर हो सकता है। हालांकि, ये भाजपा की ओर से लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं और इनके समर्थन में किसी आंतरिक विवाद का स्वतंत्र प्रमाण सामने नहीं आया है।



इस पूरे विवाद को हवा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के एक वीडियो संदेश ने दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रियंका गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। पात्रा ने शनिवार, 31 अक्टूबर को आयोजित नकली संसद यानी मॉक पार्लियामेंट का जिक्र किया। उनके मुताबिक, इस कार्यक्रम में गैर-सांसदों सहित कई लोगों को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया, लेकिन प्रियंका गांधी को बोलने नहीं दिया गया। संबित पात्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के वोट चोरी अभियान के बीच गांधी परिवार के अंदर भी प्रियंका गांधी का वोट चोरी हो गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी को डर है कि अगर प्रियंका को पार्टी में ज्यादा प्रमुखता दी गई तो कहीं उनका अपना राजनीतिक प्रभाव कम न हो जाए।



भाजपा ने अपने आरोपों में रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित INDIA bloc की रैली का भी जिक्र किया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य कथित चुनावी अनियमितताओं, मतदाता सूची में संशोधन और वोट देने के अधिकार से जुड़े मुद्दों को उठाना था। विपक्षी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी अपना विरोध दर्ज कराया। संबित पात्रा का आरोप था कि इस कार्यक्रम में भी कई नेताओं ने मंच से अपनी बात रखी, लेकिन प्रियंका गांधी को संबोधित करने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया कि प्रियंका दोनों कार्यक्रमों में नाखुश दिखाई दीं।



भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलग-अलग राजनीतिक गुट बन रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी बहन के राजनीतिक उभार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, प्रियंका गांधी को बोलने का मौका नहीं मिलने के पीछे कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या भाई-बहन के बीच राजनीतिक टकराव का प्रमाण इन रिपोर्टों में सामने नहीं आया है।



इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस की आंतरिक राजनीति और गांधी परिवार की भूमिका को लेकर नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस नेतृत्व भाजपा के इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और आने वाले कार्यक्रमों में राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी की राजनीतिक भूमिकाएं किस तरह सामने आती हैं।





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