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Hindi News ›   Video ›   India News ›   Protests will no longer be held at Jantar Mantar; three alternative locations have been identified.

जंतर मंतर पर अब कभी नहीं होगा प्रदर्शन, 3 ठिकानों के नाम आए सामने

Mon, 12 Oct 2026 04:36 PM IST
Ajeet Yadav वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Ajeet Yadav Updated Mon, 12 Oct 2026 04:36 PM IST
Protests will no longer be held at Jantar Mantar; three alternative locations have been identified.

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और धरना देने की जगहों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली पुलिस के नए आदेश के मुताबिक, अब जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसकी जगह रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी मैदान को नए प्रदर्शन स्थलों के रूप में तय किया गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब राजधानी में विरोध प्रदर्शनों को लेकर चर्चा हो रही है।

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