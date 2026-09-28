{"_id":"6aba1fa4ccab37d9160a5daa","slug":"mumbai-police-denies-permission-to-cjp-for-the-protest-what-will-abhijit-dipke-do-next-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीजेपी को मुंबई पुलिस ने नहीं दी प्रदर्शन की मंजूरी, अब आगे क्या करेंगे अभिजीत दिपके?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

मुंबई पुलिस ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दो अक्तूबर को शिवाजी पार्क में होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने इसके लिए हाईकोर्ट के निर्देशों, नगर निगम की अनुमति नहीं होने और प्रदर्शन से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका का हवाला दिया है। सीजेपी ने एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं के खिलाफ शिवाजी पार्क से देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का एलान किया था।



... और पढ़ें