{"_id":"6acf825afc11f46cdd04c74c","slug":"meerut-blue-drum-case-muskan-rastogi-and-sahil-shukla-broke-down-in-tears-upon-hearing-the-death-sentence-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ ब्लू ड्रम केस: फांसी की सजा सुनते ही रो पड़े मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एक हत्या, शव के टुकड़े और फिर सबूत छिपाने के लिए नीले ड्रम में सीमेंट भरने की खौफनाक साजिश। मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने अब अपना फैसला सुना दिया है। पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके साथी साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। फैसला सुनते ही अदालत में पेश दोनों दोषियों की आंखें नम हो गईं। मुस्कान ने हाथ जोड़कर अपनी दोनों बेटियों का ख्याल रखने की गुहार लगाई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अदालत ने दोनों को मृत्युदंड की सजा क्यों सुनाई? इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष ने क्या दलीलें दीं? और कैसे खुला था मेरठ का यह सनसनीखेज हत्याकांड? आइए, आपको बताते हैं पूरी कहानी।

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