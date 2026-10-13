हवाई सफर महंगा होने की तैयारी? एयर इंडिया के नए सरचार्ज का यात्रियों पर क्या असर होगा?

त्योहारी सीजन में हवाई सफर करने वालों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इंडिगो के बाद एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी घरेलू और चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का ऐलान किया है। नई दरें 9 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं।घरेलू उड़ानों पर एयर इंडिया का फ्यूल सरचार्ज दूरी के हिसाब से ₹400 से ₹1,200 तक है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर यह रूट के अनुसार 55 से 215 अमेरिकी डॉलर तक हो सकता है। एयरलाइंस ने इसकी वजह विमान ईंधन यानी ATF की बढ़ती कीमतों को बताया है।