गुजरात निकाय चुनाव: शाह के गढ़ गांधीनगर में भाजपा की बंपर जीत, कांग्रेस ने चौंकाया, AAP को लगा झटका

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गुजरात में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन किया है। स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों में बीजेपी ने गांधीनगर नगर निगम समेत तीनों शहरी निकायों में सत्ता बरकरार रखी है। गांधीनगर में पार्टी ने 44 में से 38 सीटों पर जीत दर्ज की, तो ओखा नगरपालिका में 36 में से 33 सीटें अपने नाम कर लीं। वहीं, बनासकांठा जिले की थारा नगरपालिका में भी बीजेपी ने 24 में से 19 सीटों पर कब्जा जमाया। दूसरी ओर, कांग्रेस को तीनों निकायों में सीमित सफलता मिली, जबकि गांधीनगर में आम आदमी पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल सकी। ऐसे में इन नतीजों को गुजरात की स्थानीय राजनीति में बीजेपी के मजबूत जनाधार के तौर पर देखा जा रहा है।



दरअसल, मंगलवार को घोषित नतीजों में बीजेपी ने तीनों शहरी निकायों में बढ़त बनाए रखते हुए सत्ता पर अपना कब्जा बरकरार रखा। राजधानी गांधीनगर नगर निगम की 44 सीटों में से बीजेपी ने 38 सीटें जीतीं। कांग्रेस को पांच सीटों पर जीत मिली, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। आम आदमी पार्टी को यहां एक भी सीट नहीं मिली।



गांधीनगर नगर निगम की सभी 44 सीटों पर चुनाव हुए थे। ये सीटें कुल 11 वार्डों में बंटी हुई हैं। चुनाव में 130 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि नगर निगम क्षेत्र में करीब 2.59 लाख मतदाता पंजीकृत हैं।



गौर करने वाली बात यह है कि पिछले नगर निगम चुनाव अक्टूबर 2021 में हुए थे। उस समय भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 44 में से 41 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को दो सीटें मिली थीं, जबकि आम आदमी पार्टी ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी की सीटें कुछ कम जरूर हुईं, लेकिन पार्टी ने नगर निगम में अपना बहुमत बरकरार रखा।



गांधीनगर के अलावा ओखा नगरपालिका में भी बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। देवभूमि द्वारका जिले की ओखा नगरपालिका में पार्टी ने कुल 36 में से 33 सीटों पर कब्जा जमाया। इस जीत के साथ बीजेपी ने यहां भी अपनी सत्ता बरकरार रखी।



ओखा नगरपालिका में कुल नौ वार्ड हैं। चुनावी प्रक्रिया के दौरान चार सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके थे, जबकि बाकी सीटों के लिए 75 उम्मीदवार मैदान में थे। नतीजों ने ओखा में बीजेपी की मजबूत स्थिति को फिर सामने ला दिया है।



वहीं, बनासकांठा जिले की थारा नगरपालिका में भी बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा। यहां कुल 24 सीटों में से बीजेपी ने 19 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को पांच सीटों पर संतोष करना पड़ा। थारा में छह वार्डों की इन सीटों के लिए कुल 59 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था।



अब मतदान प्रतिशत पर नजर डालें तो तीनों निकायों में मतदाताओं ने अलग-अलग स्तर पर भागीदारी दर्ज कराई। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, गांधीनगर नगर निगम में 59.25 फीसदी मतदान हुआ। वहीं, ओखा नगरपालिका में 63.27 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।



थारा नगरपालिका में मतदान प्रतिशत सबसे अधिक रहा। यहां कुल 81.18 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। यानी तीनों निकायों में थारा के मतदाताओं ने सबसे ज्यादा उत्साह दिखाया।



राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त आयुक्त एनके डामोर ने मतदान के बाद बताया था कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था।



इन तीन प्रमुख शहरी निकायों के अलावा गुजरात की कई अन्य स्थानीय संस्थाओं में भी उपचुनाव कराए गए थे। खेरालू, छोटा उदेपुर और बायड नगरपालिकाओं में एक-एक सीट पर उपचुनाव हुआ। इसके साथ ही विभिन्न जिला पंचायतों और तालुका पंचायतों की खाली सीटों पर भी मतदान कराया गया।



इन सीटों के लिए भी मंगलवार को मतगणना की गई। इन उपचुनावों के नतीजे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों की स्थिति और आगामी चुनावी रणनीतियों के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं।



कुल मिलाकर, गुजरात के इन स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने तीनों प्रमुख शहरी निकायों में सत्ता बरकरार रखकर अपनी राजनीतिक पकड़ का संकेत दिया है। गांधीनगर में पार्टी की सीटें पिछली बार के मुकाबले कम हुईं, लेकिन बहुमत कायम रहा। वहीं, ओखा और थारा में भी बीजेपी को मजबूत समर्थन मिला। दूसरी तरफ, कांग्रेस को सीमित सफलता मिली और गांधीनगर में आम आदमी पार्टी खाता खोलने में नाकाम रही। अब देखना होगा कि इन नतीजों का असर राज्य की आगे की स्थानीय और व्यापक राजनीतिक रणनीतियों पर किस तरह पड़ता है।

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