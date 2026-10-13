दिल्ली पुलिस का एक्शन, हिरासत में लिए गए सौरव दास और आशुतोष रांका

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जंतर-मंतर पर तिरंगा लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों के बीच दिल्ली पुलिस ने सौरव दास और आशुतोष रांका समेत CJP से जुड़े कुछ सदस्यों को हिरासत में लिया। अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया। CJP मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है।

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