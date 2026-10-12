अभिजीत दिपके ने ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर सरकार से पूछे बड़े सवाल

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कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दिपके ने सोमवार को मोदी सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की बढ़ती मांगों के बीच उन्हें बचाने के लिए नागरिकों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। दिपके रविवार देर रात महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित अपने पैतृक गांव 'संतुक पिंपरी' पहुंचे और उस जगह पर गए जहां उनकी दादी का अंतिम संस्कार किया गया था।



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